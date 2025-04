Marataízes: empreiteiro é preso por estelionato

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, em ação conjunta com o serviço reservado da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prendeu, nesta sexta-feira (17), o empreiteiro, Alaim Domingos da Silva, de 54 anos, em Marataízes. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de estelionato, expedido pela Vara Regional de Garantias da Comarca de Itajaí (SC).

De acordo com o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, delegado Thiago Viana, as diligências foram iniciadas a partir de informações recebidas pelo Disque-Denúncia 181, em fevereiro deste ano, relatando a presença do foragido em Marataízes. Segundo as denúncias, ele utilizava o nome falso de ‘João’, havia iniciado um relacionamento com uma professora e fazia frequentes viagens a capital Vitória para trocar dólares por reais.

O suspeito foi localizado e preso em frente à residência onde se escondia, no bairro Cidade Nova, em Marataízes. Com ele, foram apreendidos R$ 15.000,00 em espécie, dois aparelhos celulares e três cartões de crédito.

De acordo com o titular da Delegacia da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), em Penha, delegado Angelo Fragelli, Alaim é suspeito de aplicar golpes em aproximadamente 60 vítimas, gerando um prejuízo estimado em R$ 3 milhões no estado catarinense.

Alaim Domingos da Silva foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, onde permanece à disposição da Justiça de Santa Catarina.