Marataízes: estudantes conhecem bastidores da administração municipal

O prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt (Podemos), recebeu em seu gabinete vários alunos do Colégio ITA, Instituto Tomás de Aquino, de Marataízes. Os estudantes, acompanhados de professores, foram conhecer de perto como funciona a Administração Municipal e tiveram a oportunidade de conversar com o prefeito, a quem fizeram várias perguntas.

A visita foi na nesta terça-feira, 15 de abril, mas o aprendizado é para sempre. Toninho respondeu, por exemplo, qual a maior dificuldade que existe para administrar o município. Ele respondeu que um grande gargalo atual é a carência de empresas, principalmente indústrias, para gerar empregos para a população.

Depois, os estudantes fizeram uma visita guiada itinerante pelas diversas secretarias municipais e órgãos da gestão instalados no edifício-sede da Administração da Pérola Capixaba.

Toninho considera muito importante esse tipo de atividade extracurricular, pois estimula a formação cidadã e cívica dos estudantes. Ele também espera que outras escolas públicas e privadas também façam esse tipo de ação.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui