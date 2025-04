MPES realiza 1ª edição do ‘Conecta’ para fortalecer gestão e parcerias

Reafirmando o compromisso com uma gestão pública eficiente, participativa e transparente, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) realizou, nesta terça-feira (1º), a primeira edição do Conecta MPES. O evento reuniu membros, servidores e colaboradores da instituição, além de prefeitos eleitos e reeleitos, gestores municipais e parceiros estratégicos na sede da Promotoria de Justiça de Cachoeiro de Itapemirim.

Fortalecimento de parcerias e conexão com a sociedade

Na abertura do encontro, o Procurador-Geral de Justiça, Francisco Martínez Berdeal, destacou a importância de aproximar o Ministério Público dos municípios e da sociedade. “O objetivo do Conecta MPES é que nós, da Administração Superior, nos conectemos com vocês, e vocês se conectem conosco; mas não só. Estamos buscando também conectar o Ministério Público cada vez mais com a comunidade”, afirmou.

A mesa de honra contou com a presença das Subprocuradoras-Gerais Elda Márcia Moraes Spedo (Administrativa), Andréa Maria da Silva Rocha (Judicial) e Luciana Gomes Ferreira de Andrade (Institucional), além do Corregedor-Geral do MPES, Gustavo Modenesi Martins, e do Ouvidor-Geral, Humberto Alexandre Campos Ramos.

Diálogos estratégicos e definição de prioridades

O evento foi dividido em dois momentos. Pela manhã, os debates foram internos, com foco no alinhamento estratégico institucional e na definição de prioridades para qualificar a atuação ministerial.

Para o Promotor de Justiça Wagner Eduardo Vasconcellos, coordenador da Promotoria de Justiça de Cachoeiro de Itapemirim, a iniciativa tem um viés essencialmente humano. “Esse projeto não é apenas sobre conexão laborativa, é também sobre conexão humana. Ser ouvido e estabelecer um diálogo cooperativo é fundamental não apenas para o Ministério Público, mas para toda a sociedade”, ressaltou.

Gestão municipal e parcerias estratégicas

No período da tarde, o Conecta MPES reuniu prefeitos e gestores municipais para debater desafios da administração pública e apresentar frentes de atuação do MPES para fortalecer a gestão local. Entre os presentes estavam o Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, o Prefeito e o Vice-Prefeito de Castelo, João Paulo Silva Nali e Rafael Rigo Assini, além de representantes da OAB e diversas instituições.

O painel “Gestão Pública Eficiente e Parcerias Estratégicas” trouxe boas práticas e ferramentas adotadas pelo MPES para qualificar a gestão municipal. A iniciativa reforça o papel do Ministério Público como parceiro ativo na promoção de políticas públicas transparentes e eficazes.

Projeto “Meu Pai Tem Nome” ganha novo reforço

Um dos momentos mais marcantes do evento foi a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o MPES, o Sicoob e a Unimed, no âmbito do projeto “Meu Pai Tem Nome”. Criada pela Promotoria de Justiça de Cachoeiro de Itapemirim e expandida para outros municípios, a iniciativa visa promover o reconhecimento e a averbação da paternidade biológica de crianças e adolescentes da rede pública de ensino.

Com a nova parceria, o projeto garantirá mais exames de DNA, fortalecendo vínculos familiares e assegurando o direito à identidade. Participaram da assinatura as Promotoras de Justiça Maria Zumira Teixeira Bowen, coordenadora do NUFAM, Gláucia Borges Valadão Madoreira, de Cachoeiro de Itapemirim, o Presidente do Sicoob Credirochas, Tales Pena Machado, e o Vice-Presidente da Unimed Sul Capixaba, Bruno Beber Machado.

O Conecta MPES reforça o compromisso da instituição em promover uma gestão pública mais eficiente e transparente, aproximando o Ministério Público da sociedade e fortalecendo parcerias que impactam positivamente a administração municipal e os direitos da população.

