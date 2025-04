Pré-escola em Marataízes ganha sala de aula em tempo integral

A pré-escola localizada no distríto de Capinzal, em Marataízes, inaugurou a nova sala de aula que funcionará em tempo integral.

A inauguração ocorreu nesta segunda-feira, 31 de março, com as presenças do prefeito Toninho Bitencourt, do vice-prefeito Willian Duarte, do secretário municipal de Educação Jorge Luiz Benevides, de vários vereadores, servidores municipais, alunos, professores e a comunidade local.

