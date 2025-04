PRF apreende 9 kg de crack e prende foragido em Guarapari

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 9 kg de crack e prendeu um homem com mandado de prisão em aberto na noite desta quarta-feira (16), no km 345 da BR-101, em Guarapari.

A abordagem ocorreu por volta das 21h50, quando uma equipe da PRF abordou um Renault Logan. Durante a fiscalização, os policiais solicitaram que o motorista abaixasse os vidros traseiros, momento em que visualizaram duas caixas de papelão parcialmente abertas no banco traseiro, contendo invólucros plásticos com substância semelhante ao crack.

O condutor afirmou ser motorista de aplicativo e que teria sido contratado para transportar uma encomenda retirada no posto Floresta. Segundo ele, as caixas foram entregues por um homem desconhecido, que estava em um caminhão caçamba azul. Alegou ainda ter recebido R$ 500 adiantados para levar a carga até a rodoviária de Vitória.

No banco do passageiro estava outro homem, que disse estar acompanhando o motorista no serviço. Durante a checagem, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o condutor.

O material foi submetido ao narcoteste, que confirmou se tratar de crack, totalizando aproximadamente 9 kg.

A ocorrência foi encaminhada ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Guarapari para as providências cabíveis.