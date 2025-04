PRF apreende duas armas em 20 minutos na BR-101 no Espírito Santo

Na noite da última quinta-feira (10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu duas armas de fogo em ocorrências distintas, em um intervalo de apenas 20 minutos, na BR-101, no Espírito Santo.

Por volta das 22h40, no km 270 da rodovia, na cidade de Serra, os policiais abordaram um veículo Fiat Toro e, durante a vistoria no interior do carro, localizaram uma pistola Taurus calibre 9mm, acompanhada de 17 munições do mesmo calibre. O motorista, um homem de 36 anos, recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo e munição de uso restrito.

Minutos depois, por volta das 23h00, no km 335 da BR-101, em Guarapari, outra equipe da PRF realizava ações de policiamento nas proximidades do trevo da cidade quando abordou uma Toyota Hilux branca. Durante a fiscalização, os policiais encontraram uma pistola Taurus TS9, calibre 9mm, pronta para uso, com um cartucho na câmara e um carregador com 14 munições. A arma estava no assoalho do banco do passageiro dianteiro.

Questionado, o condutor do veículo, que se identificou como empresário, apresentou o registro da arma em seu nome e afirmou que a utilizava para sua proteção pessoal, porém não possuía autorização para porte.

Diante dos fatos, ambos os motoristas foram detidos e encaminhados, juntamente com as armas e munições apreendidas, para as Delegacias de Polícia Civil de suas respectivas regiões, para a adoção das medidas legais cabíveis.