PRF divulga balanço da Operação Semana Santa e Tiradentes no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou a Operação Semana Santa e Tiradentes 2025 às 23h59 da segunda-feira (21), após intensificar o policiamento e o efetivo durante o feriado prolongado de 17 a 21 de abril nas rodovias federais capixabas.

Um dos pontos de destaque da operação foi o aumento nas ações de fiscalização, ampliando a presença da PRF em trechos estratégicos das rodovias. Essa ampliação teve como objetivo inibir comportamentos de risco, como o excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e a combinação de álcool e direção, comportamentos que colocam em risco a segurança no trânsito e aumentam o número de acidentes graves.

Durante a Operação Semana Santa e Tiradentes, a Polícia Rodoviária Federal fiscalizou 3.145 veículos e realizou 2.860 testes de alcoolemia. As ações resultaram em 1.647 autos de infração, 62 veículos recolhidos e 17 pessoas detidas por crimes diversos como porte ilegal de arma de fogo, receptação e crimes de trânsito. Além disso, foram registrados 28 sinistros de trânsito nas rodovias federais capixabas, sendo 9 deles graves e 2 óbitos.

Neste ano não será realizada comparações com os dados do feriado de 2024, uma vez que a Operação Semana Santa e Tiradentes de 2025 teve duração ampliada, englobando dois feriados consecutivos e um período maior de dias.

A PRF ressalta que a segurança no trânsito depende de uma atuação integrada, envolvendo não apenas a fiscalização, mas também o comprometimento dos motoristas. A conscientização dos usuários das rodovias é essencial para reduzir os índices de mortalidade e tornar o trânsito mais seguro para todos.

