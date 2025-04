PRF encontra algo inesperado em abordagem a moto na BR 101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde de quinta-feira (17), um homem de 34 anos procurado por tortura contra criança. A abordagem ocorreu por volta das 14h50, no km 234 da BR-101, em Fundão, Espírito Santo.

Os agentes da PRF fiscalizavam uma motocicleta Honda/CG 150 Titan quando identificaram que o condutor possuía um mandado de prisão em aberto. A Justiça havia expedido a ordem no dia 11 de abril de 2025, em razão do envolvimento do suspeito em um caso de tortura praticado contra uma criança.

Após confirmarem o mandado, os policiais deram voz de prisão ao homem e o conduziram à 13ª Delegacia Regional da Polícia Civil, localizada em Aracruz (ES).