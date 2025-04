PRF realiza Moto Romaria da Festa da Penha 2025

No último domingo (27), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a Moto Romaria durante a Festa da Penha 2025, uma celebração religiosa ocorrida no Espírito Santo.

A operação contou com a participação de cerca de 6.000 motociclistas, que acompanharam a imagem de Nossa Senhora da Penha em um percurso de fé, devoção e emoção pelas vias da Grande Vitória passando pelos municípios de Viana, Cariacica, Vitória e Vila Velha.

A PRF teve como missão organizar, conduzir e escoltar a santa e os milhares de participantes, garantindo a segurança viária e a fluidez do trânsito ao longo de todo o trajeto.

A operação contou com o reforço de helicópteros da PRF e do NOATer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo do Governo do Estado), que deram apoio aéreo à ação, proporcionando mais agilidade e visão estratégica para o monitoramento do evento.

Contudo, outras forças de segurança pública também participaram da escolta e do ordenamento da via, em uma atuação integrada que garantiu a tranquilidade da celebração, sem a necessidade de intervenções. A presença conjunta das instituições abrilhantou o evento, reforçando o compromisso coletivo com a segurança da população.

Assim, ao final do percurso, os motociclistas foram recepcionados no Parque da Prainha, em Vila Velha, onde receberam a bênção final, encerrando o trajeto em clima de paz e devoção.

Em suma, a Moto Romaria é também uma oportunidade de aproximar a PRF da população, mostrando à sociedade o trabalho realizado pela instituição não apenas nas fiscalizações de trânsito e no combate ao crime, mas também no apoio a eventos culturais, religiosos e tradicionais que fazem parte da identidade capixaba.