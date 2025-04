PRF recupera, em Fundão, moto clonada uma semana após furto

Na tarde da última quinta-feira (10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma motocicleta furtada durante uma fiscalização no município de Fundão/ES.

Por volta das 17h30, uma equipe da PRF abordou uma motocicleta Honda XRE 300 Sahara ADV, conduzida por um homem de 44 anos. Durante a vistoria, os policiais constataram que se tratava de um clone de um veículo da mesma marca e modelo. A consulta aos sistemas revelou que a moto original possuía registro de furto ocorrido no último dia 2 de abril, na cidade de Serra/ES.

Diante da constatação, o condutor e o veículo foram encaminhados à 13ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Aracruz/ES, para as providências cabíveis.

