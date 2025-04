PRF reforça fiscalização nas rodovias do ES durante o feriado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai reforçar a fiscalização nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo durante o feriado do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio. A operação será realizada entre os dias 30 de abril (quarta-feira) e 4 de maio (domingo). O foco é em trechos de maior movimento e histórico de acidentes, especialmente nas BRs 101 e 262.

Diferentemente dos feriados prolongados da Semana Santa e da Festa da Penha, a sexta-feira (2) será dia útil para boa parte das empresas e trabalhadores, o que deve limitar os deslocamentos de longa distância. Ainda assim, a PRF manterá atenção redobrada nas estradas, com policiamento ostensivo e ações voltadas à prevenção de condutas de risco, como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e direção sob efeito de álcool.

Alerta aos caminhoneiros

A PRF faz um alerta especial aos motoristas de veículos de carga. Nos últimos dias houve um aumento no número de acidentes envolvendo caminhões e carretas. A PRF reforça a necessidade de atenção redobrada, principalmente em trechos de pistas simples.

Os caminhoneiros devem manter a distância segura dos demais veículos, respeitar os limites de velocidade e o tempo máximo de direção, além de redobrar os cuidados durante frenagens, curvas e descidas. “A prudência e o respeito às normas são fundamentais para evitar tragédias nas estradas”, destaca a PRF.

Restrição para veículos de carga com dimensões excedentes

Durante o período do feriado, haverá restrição de circulação para veículos de carga com dimensões excedentes em rodovias federais de pista simples. A medida visa melhorar a fluidez do tráfego e aumentar a segurança para todos os usuários das rodovias.

Dias e horários das restrições:

Quarta-feira (30/04): das 16h às 22h

Quinta-feira (01/05): das 06h às 12h

Domingo (04/05): das 16h às 22h

A PRF orienta que todos os motoristas planejem suas viagens com antecedência, consultem as condições das rodovias e do tempo, e dirijam com responsabilidade. Em caso de emergência, o telefone da PRF é o 191.