Revitalização de rodovia rural em Rio Bananal é inaugurada; confira

O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, neste sábado (12), as obras de recapeamento e sinalização da estrada que liga a sede de Rio Bananal, na altura da Rodovia ES-245, até a comunidade de São Francisco. Casagrande também fez a entrega das novas instalações do Posto de Atendimento Veicular (PAV) de Rio Bananal, além de uma visita ao local de captação de água potável para a cidade na Lagoa Jesuína.

“É muito bom ver a transformação que estamos fazendo em todo o Estado. Rio Bananal sofre com a estiagem, por isso é importante ter essa alternativa para a captação de água. Estamos entregando um lindo Caminhos do Campo que liga a Comunidade de São Francisco à Sede do município. Uma rodovia que ajuda no turismo, no escoamento da produção rural e aproximando as comunidades dos serviços públicos. Isso mostra que o recurso público bem empregado muda a vida das pessoas. Temos um Estado que consegue o respeito pelos resultados que estamos alcançando, mostrando que estamos no caminho certo”, afirmou o governador.

Com investimento de R$ 3,3 milhões, a obra contemplou a pavimentação de 6,6 quilômetros da rodovia rural, com o intuito de proporcionar melhorias significativas no escoamento da produção agrícola, no acesso a serviços essenciais e na qualidade de vida de milhares de moradores da região.

“Rio Bananal é uma potência do Agro, com um povo dedicado e trabalhador. O Caminhos do Campo faz 20 anos. Iniciamos esse programa lá atrás e já são duas décadas levando uma melhor infraestrutura para as áreas rurais do nosso Espírito Santo. Olhando o semblante das pessoas vemos que os resultados são excelentes. É com essa mesma responsabilidade e eficiência que vamos com essa nova parceria com o município, buscando viabilizar esse novo ponto de captação para abastecimento de água. Vamos em frente, trabalhando sempre”, enfatizou o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço.

A iniciativa faz parte de um pacote de R$ 72 milhões, anunciado em dezembro de 2024 pelo governador Renato Casagrande, que contempla a recuperação de 19 trechos de vias rurais em 17 municípios. As obras incluem recapeamento asfáltico e nova sinalização horizontal e vertical, garantindo mais segurança, mobilidade e melhores condições para o escoamento da produção agrícola.

O Programa Caminhos do Campo tem como objetivo melhorar a infraestrutura das rodovias rurais, proporcionando mais mobilidade para as comunidades e fortalecendo o agronegócio capixaba. Nos próximos meses, as obras seguirão avançando para contemplar os demais trechos previstos no pacote.

“Com a conclusão das obras, o Governo do Estado, sob a liderança do governador Renato Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraço, reafirma seu compromisso com a modernização da infraestrutura rural, beneficiando diretamente a população local e contribuindo para o fortalecimento da economia regional”, destacou o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli.

Novo PAV de Rio Bananal

O Governo do Estado, através do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), inaugurou oficialmente, neste sábado (11), as novas instalações do Posto de Atendimento Veicular (PAV) de Rio Bananal. A unidade, localizada na Avenida Virgílio Grassi, número 39, no bairro São Sebastião, visa proporcionar um atendimento mais moderno e confortável tanto para os servidores quanto para os cidadãos do município.

A nova agência conta com dois guichês de atendimento e uma estrutura totalmente equipada com mobiliário que segue o padrão atualizado do Detran|ES. A modernização da unidade garante um ambiente mais adequado e o respeito integral às normas de acessibilidade, facilitando o acesso e a comodidade para todos os usuários.

Rio Bananal, que possui uma frota de 18.853 veículos e aproximadamente 9.554 condutores habilitados, volta a contar com uma gama completa de serviços nas áreas de veículos, habilitação e infrações e penalidades.

Entre os serviços disponíveis estão consultas, impressão de boletos, primeiro emplacamento, transferência de veículos, mudança de características, emissão de segunda via de recibos, substituição de placas e processos de recursos. Além disso, a nova unidade também realizará a coleta biométrica para os processos de habilitação, um serviço importante para a segurança e modernização do sistema.

“Fizemos um investimento de R$ 219 mil para que agora a população tenha acesso a serviços essenciais do Detran|ES em um ambiente mais moderno, acessível e com maior capacidade de atendimento. Ainda no ano passado, empregamos, no município, cerca de meio milhão de reais na implantação de sinalização vertical e horizontal, demarcação de vagas de estacionamentos, lombadas, travessia de pedestres, entre outras sinalizações”, disse o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira.

Ele destaca ainda, que outras mudanças estão por vir: “Futuramente, o PAV de Rio Bananal passará a contar também com uma estação de prova teórica. Ou seja, o munícipe não precisará mais se deslocar para outra cidade para realizar as provas teóricas, seja para primeira habilitação, atualização ou de reciclagem.”

Também estiveram presentes o prefeito de Rio Bananal, Bruno Pela, representando todos os gestores municipais; o deputado federal Gilson Daniel; os deputados estaduais Raquel Lessa e Hudson Leal; os secretários de Estado, Tyago Hoffmann (Saúde) e Guerino Balestrassi (Recuperação do Rio Doce); além do diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), José Eustáquio de Freitas.