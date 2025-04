Santa Maria de Jetibá: alunos falam sobre o uso da água na agricultura

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Graça Aranha, localizada no município de Santa Maria de Jetibá, promoveu, na última quinta-feira (27), um evento em alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março.

Com o tema “Água na Agricultura: Preservar para Produzir”, o evento reuniu estudantes, especialistas e representantes de instituições do setor agropecuário para debater a importância da preservação dos recursos hídricos na produção agrícola.

Durante o encontro, para abrir as discussões sobre o tema, o engenheiro agrônomo Rafael Zaager ministrou a palestra “Água na Produção Agrícola: Preservar, Usar e Reintegrar”, apresentando informações sobre o equilíbrio entre produção agrícola e conservação ambiental.

Na sequência, alunos do curso técnico em Agronegócio expuseram maquetes que representavam diferentes aspectos do uso da água na agricultura, incluindo o ciclo da água, irrigação sustentável, comparações entre a agricultura convencional e práticas sustentáveis, cultivo hidropônico, impactos ambientais e a importância da cobertura vegetal na conservação hídrica.

Ao término das apresentações, os participantes foram presenteados com mudas de árvores frutíferas e espécies nativas, doadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, reforçando o compromisso da escola com a preservação ambiental.

A coordenadora do curso, Luciene Laurett, ressaltou que, além do conhecimento adquirido, o evento fortaleceu a integração entre os alunos. “Esta iniciativa desempenhou um papel essencial na conscientização sobre a relevância da água na agricultura e na preservação ambiental. A interação com profissionais da área proporcionou uma troca de conhecimentos valiosa, reforçando a importância da qualificação e do comprometimento com a sustentabilidade no setor agrícola”, afirmou.

Leia também: Marataízes: projeto reúne quase 500 alunos para doar medula óssea