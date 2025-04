​Vila Velha segue liderando valorização imobiliária no Estado

Mais uma vez, o mercado imobiliário de Vila Velha segue em destaque como o mais promissor do Espírito Santo. Segundo o Censo Imobiliário divulgado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES), o município canela-verde apresentou um crescimento contínuo e expressivo no preço do metro quadrado dos imóveis, entre 2020 e 2024, registrando a maior valorização da Grande Vitória no período.

De acordo com o levantamento, o valor médio do metro quadrado em Vila Velha saltou de R$ 6.564,75, em 2020, para R$ 13.267,75, em 2024, aumento de 102,11% em quatro anos. Esse crescimento superou o de outras cidades da região metropolitana, consolidando Vila Velha como o polo mais atrativo para investimentos no setor imobiliário.

“O principal motor dessa valorização foi a melhoria da infraestrutura urbana da cidade e a elevada procura por imóveis em áreas litorâneas, especialmente no trecho entre a orla de Itapuã e o Jockey de Itaparica. A forte demanda fez com que o preço do metro quadrado disparasse, tornando o setor imobiliário de Vila Velha o mais valorizada em todo o Estado. Além disso, a expansão de projetos habitacionais para bairros como Santa Inês, Aribiri e Soteco, por exemplo, demonstra o potencial de crescimento do município e a confiança das incorporadoras no mercado local”, avalia Everaldo Colodetti, secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha.

Previsão de novos lançamentos

Everaldo Colodetti salienta, também, outro dado relevante do estudo realizado pelo Sinduscon-ES, apontando que 75% das incorporadoras que atuam na cidade planejam lançar mais empreendimentos em 2025, do que em 2024, quando 60% das empresas previam aumentar o número de lançamentos em Vila Velha.



“Esse cenário evidencia o dinamismo do setor imobiliário em Vila Velha e sua posição estratégica para investidores e moradores. Com a crescente valorização e a expansão de novos empreendimentos, Vila Velha se firma como o melhor destino para investimentos imobiliários no Espírito Santo, oferecendo qualidade de vida, infraestrutura e um mercado aquecido para quem deseja adquirir um imóvel com alto potencial de valorização”, conclui o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.

