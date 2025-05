Ação da PRF recupera dois veículos clonados em rodovia do ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou dois veículos clonados na última quarta-feira (21), durante ações distintas realizadas em Linhares, no norte do Espírito Santo.

Por volta das 11h, uma equipe da PRF realizava ronda no perímetro urbano do município quando abordou um Jeep Compass preto no km 147 da BR-101. Durante a vistoria, os policiais constataram sinais de adulteração nos identificadores veiculares. Após análise detalhada, foi possível identificar que o carro possuía registro de roubo/furto nos sistemas policiais.

O condutor afirmou ter adquirido o veículo em 2022 por meio de um anúncio em rede social. Segundo ele, o pagamento foi feito parcialmente à vista, no valor de R$ 45 mil, com o restante acordado em parcelas mensais de R$ 1.300. No entanto, após quitar apenas duas prestações, o vendedor não foi mais localizado.

Mais tarde, por volta das 19h30, a mesma equipe foi acionada pela Força Tática da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) para prestar apoio em uma abordagem no bairro Nova Esperança. No local, os policiais encontraram uma motocicleta Honda CG 160, de cor cinza e com placas de Rio Acima/MG, estacionada na calçada. Ao se aproximarem do veículo, um homem se apresentou como proprietário.

Durante a verificação, foram constatadas adulterações nos sinais identificadores da motocicleta. O suspeito declarou ter adquirido o veículo em 2023, pagando o valor total de R$ 13 mil.

Diante dos fatos, os dois veículos e os respectivos condutores foram encaminhados ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Linhares para os procedimentos legais.