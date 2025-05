Campanha Maio Amarelo reforça atenção no trânsito capixaba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançou, no Espírito Santo, a edição 2025 da campanha Maio Amarelo, movimento nacional que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da redução dos sinistros de trânsito.

Com foco na segurança viária, a campanha deste ano destaca a responsabilidade compartilhada entre motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas na construção de um trânsito mais seguro e humano. Ao longo do mês de maio, serão promovidas ações educativas, palestras, operações temáticas e mobilizações voltadas à prevenção de acidentes e à promoção de comportamentos responsáveis nas vias públicas.

O Maio Amarelo surgiu em resposta aos altos índices de sinistros registrados no Brasil e no mundo. A cor amarela foi escolhida por representar atenção e sinalização de advertência no trânsito, reforçando o caráter preventivo da iniciativa, que busca mobilizar toda a sociedade em prol da preservação de vidas.

Como parte da programação, a PRF participou neste domingo (4) de uma ação educativa realizada na orla de Camburi, no bairro Jardim da Penha, em Vitória. A atividade foi promovida pela Guarda Civil Municipal de Vitória, em parceria com a concessionária Ecovias 101, e teve como proposta orientar os cidadãos de forma clara e acessível sobre normas de trânsito e condutas seguras.

A PRF reafirmou seu compromisso com a segurança nas estradas e conclamou a população capixaba a se engajar na causa. “Um trânsito mais seguro começa com a atitude de cada um”, reforçou a corporação.