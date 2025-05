MPF notifica 59 cidades do ES por não pagar piso a professores

O Ministério Público Federal (MPF) notificou 59 municípios do Espírito Santo por descumprirem, em 2024, a legislação que determina o pagamento do piso salarial nacional aos professores da rede pública. A recomendação foi enviada no último mês, com prazo de 60 dias para que os gestores municipais adotem medidas para regularizar a situação.

A iniciativa é assinada pelo procurador da República Carlos Vinicius Soares Cabeleira, que reforça a importância do cumprimento da Lei 11.738/2008, que estabelece o piso da categoria. Para o ano de 2025, o valor do piso é de R$ 4.867,77 para uma jornada de 40 horas semanais. No Espírito Santo, há municípios com jornada de 25 horas, o que corresponde a um piso proporcional de R$ 3.042,35.

Entre as cidades notificadas estão Cachoeiro de Itapemirim, Aracruz, Serra, Vila Velha, Linhares, São Mateus, Colatina e diversas outras, totalizando mais da metade dos municípios capixabas. A lista completa inclui cidades de diferentes portes e regiões do Estado.

O MPF espera que os municípios se ajustem de forma espontânea, sem a necessidade de judicialização. “A recomendação tem como objetivo garantir o cumprimento da legislação federal e valorizar o profissional da educação, base essencial do desenvolvimento social”, afirmou o procurador.

Caso não haja resposta dentro do prazo, o Ministério Público poderá adotar medidas judiciais ou administrativas para garantir o direito dos professores. O MPF também reforça que o reajuste do piso ocorre anualmente, com base na evolução do valor anual mínimo por aluno definido pelo Fundeb.

Confira a lista completa das cidades:

Afonso Cláudio

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alegre

Alto Rio Novo

Anchieta

Aracruz

Atílio Vivacqua

Barra de São Francisco

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Conceição da Barra

Conceição do Castelo

Dores do Rio Preto

Governador Lindenberg

Guaçuí

Ibatiba

Ibitirama

Ibiraçu

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itarana

Iúna

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Linhares

Marataízes

Marechal Floriano

Marilândia

Mimoso do Sul

Montanha

Mucurici

Muniz Freire

Muqui

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Presidente Kennedy

Piúma

Rio Bananal

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São José do Calçado

São Mateus

São Roque do Canaã

Serra

Sooretama

Vargem Alta

Viana

Vila Pavão

Vila Valério

Vila Velha