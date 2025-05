Semana S do Comércio terá shows de Silva, Pato Fu e Casuarina de graça

O sábado, dia 17 de maio, será o grande dia da Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Espírito Santo, com evento aberto ao público, repleto de serviços gratuitos, das 14 às 22 horas, no Ilha Buffet, em Vitória. O Palco Sesc vai receber atrações nacionais de peso, com shows de Silva, Pato Fu (para crianças) e Casuarina. A programação conta ainda com um bate-papo com os artistas Criolo e Gabriel O Pensador. A entrada será gratuita, a partir da inscrição no site fecomercio-es.com.br e entrega de 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão doados ao programa Sesc Mesa Brasil.

Idealizada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), a Semana S do Comércio, evento nacional que vai acontecer de forma simultânea em todas as capitais do Brasil, é promovida no Espírito Santo pelo Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, em parceria com sindicatos empresariais. O objetivo é mostrar à sociedade capixaba o impacto do Sistema Comércio-ES no dia a dia da população e das empresas e todo o trabalho que é realizado pela Fecomércio-ES, Sesc-ES e Senac-ES. A expectativa é reunir mais de 5 mil pessoas em uma experiência de conexões, conhecimento e cidadania.

Durante todo o evento, o público poderá soltar a voz no Sesc-okê, cantando individualmente, em dupla ou em trio. É o momento de se divertir com os amigos e ser aplaudido por todos!

Às 14h30, Criolo e Gabriel O Pensador participam de uma roda de conversa inspiradora sobre juventude e qualificação profissional. Com trajetórias marcadas pela superação e pela arte como ferramenta de transformação, os artistas vão compartilhar experiências, ideias e reflexões sobre educação, mercado de trabalho e oportunidades para os jovens.

Semana S do Comércio

Às 16h, a banda Pato Fu traz ao Palco Sesc os sucessos de “Música de Brinquedo”, que reúne novas versões para clássicos da música pop nacional e internacional, interpretados com a ajuda de novos brinquedos, instrumentos em miniatura, monstros cantantes e muito mais. Um show para reunir toda a família e despertar o lado lúdico de crianças e adultos. O grupo mineiro possui mais de 30 anos de carreira consolidada, mantendo a formação original, com Fernanda Takai, John Ulhoa e Ricardo Koctus. Soma 13 discos e cinco DVDs lançados, com shows por todo Brasil, além de Japão, Portugal, Inglaterra e Estados Unidos.

Às 18h15, é a hora do melhor do samba carioca tomar conta do palco, com o grupo Casuarina. Com 20 anos de história, o grupo formado por Daniel Montes (violão de sete cordas), Gabriel Azevedo (pandeiro e voz), João Fernando (bandolim) e Rafael Freire (cavaquinho), soma oito CDs, dois DVDs e diversos prêmios, com arranjos e letras autorais, reverberando os sons e o chão da Lapa, com samba de raiz. Uma apresentação que une tradição e modernidade e promete emocionar e colocar todo mundo para cantar e dançar junto.

Às 20h30, a atração principal da noite sobe ao palco: Silva. O capixaba ganhou o mundo com seu talento de cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista. O espetáculo contará com as canções do novo álbum como ‘Girassóis’, faixa que recebeu a assinatura do maestro Arthur Verocai nos arranjos de cordas e metais; ‘Copo D’água’, música de espírito leve, gravada em formato de dueto com Marcos Valle; a dançante ‘Gosto de Você’; entre outras. O repertório também contará com sucessos dos discos anteriores como “A cor é rosa”, “Júpiter” e “Fica tudo bem”.

Serviço

Semana S do Comércio

Data: 10 a 17 de maio

Programação completa: http://www.fecomercio-es.com.br/

Inscrições gratuitas: http://www.fecomercio-es.com.br/, com entrada mediante à doação de 2 kg de alimentos não perecíveis

De 10 a 15 de maio: ações voltadas para os empresários nas unidades Sesc-ES e Senac-ES de 14 municípios, incluindo Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina.

Haverá palestras, encontros empresariais, atendimentos de saúde, atividades de lazer e cultura, promovendo bem-estar e conectando empresários e trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo do Espírito Santo.

Dia 16/05: atividades exclusivas de inovação e networking para empresários, formadores de opinião, autoridades públicas e representantes de entidades de classe convidados, no Ilha Buffet (área verde do Álvares Cabral), em Vitória, das 15h às 22h

Fecomércio-ES: produtos e serviços da Federação para os empresários e sindicatos, como cartão do empresário e assessoria jurídica

Visitas guiadas em unidades móveis do Senac-ES nas áreas de TI, Gastronomia, Beleza e Saúde

Entrega do Prêmio Sesc Mesa Brasil e Aprendizagem Senac

Palestra “Experiênc.IA: como a inteligência artificial maximiza o foco no cliente do comércio, serviço e turismo”, com Andrea Iorio, especialista em inovação, escritor best-seller e professor na FDC

Entrega da Comenda Antônio Oliveira Santos

Dia 17/05: evento aberto ao público no Ilha Buffet (área verde do Álvares Cabral), em Vitória, das 14h às 22h

Sesc-okê

Sesc Mesa Brasil

Contação de história com Adélia Oliveira, Eliane Correia e Vitor Passarim, na árvore da leitura

Shows: Silva, Pato Fu (para crianças) e Casuarina

Oficina Massoterapia corporal: Manobras atuais e técnicas de massagem corporal, na unidade móvel de saúde do Senac-ES

Palestra sobre saúde e bem-estar na unidade móvel de TI do Senac-ES

Aula show: Frango ao molho de café, na unidade móvel de gastronomia do Senac-ES

Oficina: A importância do autocuidado com a rotina do skincare, na unidade móvel de beleza do Senac-ES

Oficina: Noções de primeiros socorros, na unidade móvel de saúde do Senac-ES

Visitas guiadas nas unidades móveis de TI, gastronomia, beleza e saúde do Senac-ES

Aula show: Pirulito de chocolate, na unidade móvel de gastronomia do Senac-ES

Oficina: Automaquiagem, na unidade móvel de beleza do Senac-ES

Oficina: Manobra de Heimlich, na unidade móvel de saúde do Senac-ES

Palestra Inteligência Artificial: Como construir uma gestão estratégica nas organizações, na unidade móvel de TI do Senac-ES

Aula show: Baião de dois socóis, na unidade móvel de gastronomia do Senac-ES

Oficina: Escalda pés, na unidade móvel de beleza do Senac-ES

Bate-papo com os artistas Criolo e Gabriel O Pensador

Impacto e números do Sistema Comércio-ES em 2024

Fecomércio-ES: 391 mil atendimentos, 203 atendimentos sindicais, 21 acordos coletivos e crescimento de 36% no Cartão do Empresário.

Senac-ES: Recorde de 49.183 alunos, presença em todos os 78 municípios, 3,7 milhões de horas de capacitação (sendo 2,7 milhões gratuitas pelo PSG).

Sesc-ES: 589 mil atendimentos, 1,8 milhão de kg de alimentos doados pelo programa Sesc Mesa Brasil a famílias vulneráveis (+ 41% frente a 2023) e 213 mil atendimentos culturais.

Para os próximos anos, o Sistema Comércio-ES prepara investimentos robustos: R$ 40 milhões na construção da nova sede integrado do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, R$ 140 milhões nas atividades do Senac-ES até 2028 e R$ 217 milhões nas ações do Sesc-ES, incluindo reformas em unidades como Linhares e Colatina.