Cachoeiro: servidores encontram barreiras para cancelar taxa sindical

Servidores sindicalizados ao Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde do Sul do Estado do Espírito Santo (SITESCI) encontraram dificuldades para pedir o cancelamento da contribuição sindical em Cachoeiro de Itapemirim, nesta terça-feira (17).

A suspeita é de que a instituição estaria filiando os servidores da saúde sem autorização. No momento em que alguns deles foram pedir a desfiliação ou cancelamento da taxa sindical encontraram barreiras no acesso a sede do sindicato na Rua Santa Luzia, no bairro Amarelo.

Conforme mostram mensagens e vídeos enviados ao portal AQUINOTICIAS.COM, uma fila chegou a se formar no local. Áudios com reclamações também circularam em grupos de WhatsApp e outras redes sociais.

Há prazo para a desfiliação, o que justifica a “pressa” dos servidores para cancelar a filiação ao SITESCI.

O AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com os canais de comunicação disponibilizados pelo SITESCI em seu site oficial (https://sitescisaude.org/contato/). Porém, não houve retorno até o fechamento desta matéria. Assim que houver informações oficiais por parte da instituição o texto será atualizado.