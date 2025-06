Sitesci afirma que não há impedimento para desfiliações em Cachoeiro

Após publicação da matéria intitulada “Cachoeiro: servidores encontram barreiras para cancelar taxa sindical“, o Sindicatos dos Trabalhadores da Saúde (SINDISUL × SITESCI) negou, nesta quarta-feira (18), estar dificultando as desfiliações de sindicalizados da instituição.

Por meio de nota, o sindicato afirmou que “está cumprindo o que está convencionado entre as partes. O Sitesci não está dificultando a entrega das cartas de oposição, muito pelo contrário, está sendo muito bem organizado para atender a demanda. Embora esses que estão entregando as cartas serem beneficiados às custas dos que são filiados, não há nenhum impedimento de entregarem a carta de oposição. Estamos cumprindo os dias e horários estabelecidos na Convenção Coletiva”.

O texto ainda explica sobre a exigência de a carta ser manuscrita e entregue pela própria pessoa. De acordo com o Sitesci, o procedimento “é para evitar coerção aos trabalhadores que querem ser contribuintes, já que se não for assim, muitos estabecimentos imprimem e coagem o trabalhador para assinar e depois manda o motoboy entregar”.

A instituição ainda lamenta, o que segundo a diretoria trata-se de uma campanha contra o trabalho sindical.

“Infelizmente a campanha contra o trabalho sindical é violenta por parte das empresas, a ponto de passarem informação erradas sobre o real desconto, que é 2% sobre o salário base, para incentivar a entrega das cartas”.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui