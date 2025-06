Excesso de velocidade ultrapassa 230 mil flagrantes no ES em 2025

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) contabilizou, entre janeiro e maio de 2025, 230.630 autuações por excesso de velocidade nas rodovias federais capixabas. O dado evidencia a persistência de comportamentos de risco por parte de vários condutores e reforça a necessidade de atenção à segurança viária.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), no artigo 218, classifica as infrações conforme o percentual em que o condutor excede a velocidade máxima permitida para o local.

Até 20% acima do limite (infração média): 187.372 flagrantes

Entre 20% e 50% acima do limite (infração grave): 37.873 flagrantes

Acima de 50% (infração gravíssima): 5.385 flagrantes

Nessa última categoria, o condutor recebe multa triplicada no valor de R$ 880,41, além de ter o direito de dirigir suspenso.

Finais de semana concentram mais infrações

A análise do comportamento dos condutores ao longo da semana revela que os finais de semana concentram os maiores índices de infrações por excesso de velocidade, totalizando 115.359 registros apenas entre sextas, sábados e domingos, o que representa cerca de 50% do total verificado no período. A tendência sugere um comportamento de maior imprudência em dias de lazer e deslocamentos mais longos, quando muitos condutores aceleram além do permitido.

Confira a distribuição das infrações por tipo e dia da semana:

Tipo de infração Sexta Sábado Domingo Até 20% 27.051 33.497 32.565 De 20% a 50% 5.409 6.984 7.107 Acima de 50% 758 968 1.020

Exceder o limite de velocidade compromete a segurança de todos nas rodovias. Entre os principais riscos desse comportamento estão:

Aumento da distância de frenagem: Velocidades mais altas exigem maior espaço para o veículo parar, dificultando a prevenção de acidentes.

Redução do tempo de reação: A alta velocidade diminui a capacidade de resposta rápida a situações inesperadas.

Gravidade dos acidentes: Colisões em alta velocidade aumentam significativamente o potencial de lesões graves ou fatais.

Perda do controle do veículo: Manter o controle do veículo é mais difícil em velocidades elevadas, especialmente em curvas, pistas escorregadias ou diante de obstáculos.

Ineficiência dos dispositivos de segurança: Airbags e cintos de segurança funcionam de forma otimizada dentro dos limites de velocidade estabelecidos.

Risco a terceiros: O excesso de velocidade não afeta apenas o condutor, mas também pedestres, ciclistas e outros motoristas.

Desrespeito às condições da via: Dirigir rapidamente em condições adversas, mesmo dentro do limite legal, pode ser considerado infração.

A PRF segue atuando de forma intensiva por meio de fiscalizações, operações temáticas e ações educativas, com foco na redução da acidentalidade e preservação de vidas.