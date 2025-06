Operações da PRF na Serra e Iúna recuperam veículos furtados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, nesta segunda-feira (16), dois veículos com registro de furto em ações distintas realizadas nos municípios de Serra e Ibatiba, em um intervalo de aproximadamente 10 horas.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 9h40, no km 270 da BR-101, em Serra. Durante patrulhamento ostensivo, uma equipe da PRF abordou uma motocicleta e, ao verificarem os elementos de identificação veicular, constataram divergência entre a placa e o veículo original. Após consulta aos sistemas, foi identificado que a moto havia sido furtada no município de Cariacica/ES, em 5 de outubro de 2023.

Já por volta das 19h, outra equipe da PRF realizava fiscalização com foco no combate à criminalidade no km 169 da BR-262, em Ibatiba, quando abordou um Fiat/Strada de cor preta. O condutor apresentou versões contraditórias sobre a origem do veículo: inicialmente alegou que o carro pertencia ao patrão, depois afirmou tê-lo comprado do próprio patrão e, por fim, disse que adquiriu o automóvel de um desconhecido, por R$ 18 mil em espécie, cerca de 20 dias antes, em Iúna/ES.

Durante a vistoria, os policiais identificaram sinais de adulteração nas numerações do chassi e do motor. Com base em outros elementos rastreáveis, foi possível confirmar que o veículo original possuía restrição de furto registrada no Rio de Janeiro/RJ, em 6 de novembro de 2024.

Diante dos fatos, os veículos e os envolvidos foram encaminhados às autoridades locais para a adoção das medidas legais cabíveis.