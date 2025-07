Alegre: operação da PM apreende 90 pedras de crack, dinheiro e maconha

Nesta sexta-feira (25), uma ação dos policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão durante patrulhamento no Morro do Querosene, em Alegre, resultou na apreensão de uma quantidade significativa de drogas e na detenção de um suspeito.

De acordo com a Polícia Militar (PM), durante a operação, os militares avistaram um homem, que ao perceber a aproximação da viatura, saiu correndo em atitude suspeita. A equipe iniciou o acompanhamento e conseguiu abordá-lo dentro de uma residência. Durante a busca no local, a polícia encontrou diversos materiais ilícitos.

Na ação, foram apreendidos 90 pedras de crack, 10 buchas de maconha, 1 balança de precisão, R$ 1.387,00 em dinheiro, 1 aparelho celular e material para embalar.

Diante da materialidade do crime, o suspeito e todos os itens foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre para as providências cabíveis.