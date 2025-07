Guaçuí: 2 suspeitos são detidos e drogas apreendidas pela PM

Policiais militares do 3º Batalhão realizaram mais uma ação para combater o tráfico de drogas no município de Guaçuí. Oa agentes apreenderam 32 pedras de crack e materiais utilizados para o embalo de entorpecentes, no bairro Antônio Martins.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada na última quinta-feira (25), por volta das 16h20, na Rua Dona Eufrásia, após os militares avistarem dois indivíduos sentados em um sofá, em um ponto já conhecido por denúncias de tráfico. Ao perceberem a aproximação da viatura, um dos suspeitos jogou um objeto ao lado do sofá, levantando a suspeita da equipe.

Durante a abordagem, os policiais identificaram os indivíduos, de 16 e 18 anos. Nada de ilícito foi encontrado com eles inicialmente, porém, segundo a polícia, ao lado do sofá foi localizado um triturador com seis pontas de cigarro de maconha e próximo a um muro, diversas sacolas plásticas utilizadas para embalo de drogas, além de 32 pedras de crack já fracionadas para venda.

Diante dos fatos, os dois suspeitos foram detidos e encaminhados à autoridade policial juntamente com o material apreendido.