Banestes leva Feirão Zera Dívida a municípios do ES em agosto

O Feirão Zera Dívida Banestes chega a mais municípios das regiões central serrana e noroeste do Espírito Santo na primeira quinzena de agosto.

A equipe de atendimento do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) estará presente na região oferecendo descontos de até 100% em juros de mora, correção e multa, e parcelamento da dívida em até 120 meses, para que clientes da instituição possam quitar débitos pendentes. Ao todo, a equipe percorrerá dez municípios das regiões.

Começando no dia 05 agosto, uma terça-feira, na região central serrana, o Feirão Zera Dívida Banestes chega a Santa Teresa e São Roque do Canaã. Na quarta-feira (06), o Feirão se dirige a Itarana e Itaguaçu. Em seguida, se desloca para Laranja da Terra, na quinta-feira (07) e, na sexta-feira (08), para os municípios de Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá.

A ação é retomada no dia 12, uma terça-feira, nos municípios da região noroeste, sendo o primeiro Barra de São Francisco. Já na quarta-feira (13), o atendimento presencial será em Ecoporanga. Na quinta-feira (14), serão atendidos os munícipes de Água Doce do Norte.

Como solicitar?

Clientes com atraso superior a 60 dias podem solicitar a renegociação, independentemente de os débitos estarem judicializados ou não. O feirão atende Pessoas Físicas (PF) com dívidas de até R$ 500 mil e Pessoas Jurídicas (PJ) com dívidas de até R$ 1 milhão. Em ambos os casos, quem opta por pagar à vista sempre recebe os maiores descontos.

A equipe responsável fará contato com os clientes que têm dívidas com o Banco e agendará um horário para renegociação na agência. Porém, caso o cliente não seja contatado, pode solicitar o atendimento pelo site oficial do Banestes www.banestes.com.br/zeradivida. Após preencher o formulário, o cliente receberá retorno pelo telefone ou endereço de e-mail informado para dar prosseguimento à negociação. A ação vai passar por outros municípios nos meses seguintes.

Todos os produtos ofertados pelo Banestes podem ser renegociados, como contratos de antecipação de Imposto de Renda, crédito pessoal, microcrédito, antecipação do 13º salário, cheque especial e cartão de crédito, com exceção dos produtos de crédito imobiliário e Pronampe, que estão fora da ação por necessitarem de negociação específica.

Informações:

Feirão Zera Dívida Banestes – Datas:

Públicos-alvo:

Benefício: condições diferenciadas de negociação, como até 100% de desconto em todos os juros, correção e multa, além de opções de parcelamento em até 120 meses.

Link para agendamento: www.banestes.com.br/zeradivida