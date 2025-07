Turismo capixaba tem o melhor mês de maio dos últimos 11 anos

O turismo do Espírito Santo segue em ritmo de expansão e alcançou em maio o melhor desempenho para o mês dos últimos 11 anos, ficando atrás apenas de 2023. O volume de atividades turísticas cresceu 6,9% em relação a maio de 2024 e registrou alta de 1,7% na comparação com abril deste ano, enquanto o Brasil teve retração de 0,7% no mesmo período. Com esse resultado, o Espírito Santo apresentou a terceira maior variação mensal entre os 17 estados analisados, atrás apenas do Paraná (2,6%) e do Rio de Janeiro (2,3%).

Maio foi também a segunda maior movimentação do turismo capixaba em 2025, atrás apenas do mês de janeiro, que concentra a alta temporada de verão. Com os resultados, o setor acumula crescimento de 8,2% de janeiro a maio, índice superior à média nacional (7%).

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados de pesquisa do Índice de Atividades Turísticas (Iatur), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Outro dado importante é que, desde julho de 2024, todos os meses registraram volumes de atividades superiores aos respectivos períodos do ano anterior, o que evidencia a trajetória positiva do setor turístico no Espírito Santo recentemente.

O presidente da Câmara Empresarial do Turismo (CET-ES), Raimundo Nonato, também comemorou os resultados. “O desempenho de maio comprova que o turismo capixaba está cada vez mais diversificado e estruturado. Isso é fruto da soma de esforços entre o setor produtivo, as entidades e o poder público, que têm trabalhado para manter o Espírito Santo em evidência como destino turístico durante o ano todo”.

Turismo capixaba

A pesquisa mostrou ainda que os preços de alguns produtos turísticos apresentaram comportamento favorável ao consumidor. As passagens aéreas na Grande Vitória caíram 16,85% em relação a abril, superando a queda nacional de 11,31%. No acumulado do ano, a redução chega a 26,3%. Os pacotes turísticos também recuaram 1,48% em maio e acumulam queda de 9,86% em 2025, enquanto os preços da alimentação fora do domicílio – que incluem bares e restaurantes – permaneceram praticamente estáveis, com leve alta de 0,07%.

“A redução nos preços de passagens e pacotes turísticos contribui para tornar o Espírito Santo um destino mais acessível, especialmente para visitantes de outras regiões. Esse cenário reforça a competitividade do estado e favorece o crescimento do fluxo de turistas, com impactos positivos na economia do setor”, destacou André Spalenza.

Além disso, a movimentação de passageiros aéreos manteve-se elevada. O Aeroporto de Vitória recebeu 141.929 passageiros em maio, maior volume mensal registrado no ano. Esse número supera o movimento de 11 dos 12 meses de 2024, ficando atrás apenas de dezembro (143.855).

Em relação a maio do ano anterior, o crescimento foi de 21,6%. Já no acumulado de janeiro a maio de 2025, o aeroporto contabilizou 644.509 desembarques, representando um aumento de 11,6% frente ao mesmo período de 2024. Em todos os meses do ano até agora, a movimentação aérea superou os volumes observados nos meses equivalentes do ano anterior.

Com esse cenário positivo, o turismo capixaba caminha para fechar o primeiro semestre com um ótimo desempenho, impulsionado pela diversidade de atrativos turísticos no estado, de acordo com o coordenador do Connect Fecomércio-ES.

“Com o fim da alta temporada de sol e praia, típica do verão, cresce o interesse por experiências ligadas ao turismo de montanha, de aventura, ecológico e gastronômico. O turismo de inverno pode ser considerado um diferencial competitivo do Espírito Santo na atração de turistas em relação a estados vizinhos como a Bahia e outros estados da Região Nordeste, por exemplo. A Região das Montanhas Capixabas se destaca nesse cenário por reunir natureza, cultura, gastronomia e atividades ao ar livre, tornando-se um destino especialmente atrativo nesta época do ano”, ressaltou Spalenza.