Bicicleta avaliada em R$ 30 mil é roubada em Vitória

O suspeito, que tem passagens na polícia por envolvimento com o tráfico e por roubo à mão armada, foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, onde permaneceu à disposição da Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

Durante a revista foram apreendidos a faca e o canivete usados no crime e a bicicleta foi devolvida às vítimas. O segundo autor, que também participou da ação, conseguiu evadir-se do local e segue foragido; equipes da guarda continuam em diligência na região.

O suspeito ainda tentou fuga pela Rua Humberto Martins de Paula, nas imediações, pedalando em sentido contrário ao tráfego, mas foi perseguido pela viatura da GCMV, que realizou um bloqueio no quarteirão. No retorno à Avenida Américo Buaiz, os agentes deram voz de prisão e imobilizaram o suspeito.

Uma das bicicletas, que estavam com o casal, avaliada em R$ 30 mil foi levada em assalto, e recuperada pela equipe da Guarda Municipal.

Os guardas passavam em patrulhamento pela via quando foram alertados por populares que corriam e gritavam solicitando ajuda. Ao chegarem ao local, encontraram duas vítimas, um homem e uma mulher, ameaçados pelo suspeito, que havia esfaqueado levemente um dos ciclistas e tentado ferir o outro.

No início da manhã deste sábado (26), por volta das 8 horas, agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) realizaram a prisão de um homem acusado de cometer roubo qualificado (com uso de faca e canivete) e tentativa de latrocínio contra um casal de ciclistas na região da Avenida Américo Buaiz, próximo ao Monumento ao Migrante na Curva da Jurema.

