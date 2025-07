Cachoeiro: Dia D de matrícula para EJA acontece nesta segunda (28)

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza nesta segunda-feira (28) o Dia D de matrículas da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A ação acontece das 7h às 19h, em dois polos da rede municipal que oferecem a modalidade, com objetivo de facilitar o acesso ao ensino para quem deseja retomar os estudos.

A EJA é voltada para jovens a partir de 15 anos, adultos e idosos que não concluíram o Ensino Fundamental I e II na idade apropriada. As aulas têm início previsto para agosto de 2025 e serão realizadas no período noturno, nas seguintes unidades:

EMEB “Quintiliano de Azevedo” , no bairro Santo Antônio

, no bairro Santo Antônio EMEB “Inah Werneck”, no bairro Aquidaban

Leia também: Operação em Cachoeiro termina com 4 detidos — saiba o que aconteceu

Com currículo adaptado à realidade dos estudantes adultos e uma metodologia específica, a EJA atende às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), valorizando o tempo e a trajetória de cada aluno.

“A Educação de Jovens e Adultos tem uma função reparadora fundamental. Ela devolve o direito à educação àqueles que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos na idade certa e, mais do que isso, promove a elevação da escolaridade, ampliando o acesso ao mundo do trabalho e à cidadania”, destaca a secretária municipal de Educação, Celeida Chamão.

O programa também integra o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo, uma política do Governo Federal que visa reduzir as altas taxas de analfabetismo e evasão escolar ainda presentes no país, especialmente entre a população adulta.

“Sabemos dos desafios que ainda enfrentamos, principalmente em relação à evasão. Por isso, estamos mobilizando toda a rede municipal e convidando a população a ajudar na divulgação. Se você conhece alguém que precisa voltar a estudar, incentive a procurar uma de nossas escolas no Dia D”, reforça Celeida.

A Prefeitura reforça que não há limite de idade para se matricular na EJA. Basta levar um documento com foto e, se possível, histórico escolar ou declaração de escolaridade.