Operação em Cachoeiro termina com 4 detidos — saiba o que aconteceu

Ademais, foi detido um outro jovem, de 20 anos. Com ele, os policiais localizaram R$ 320,00.

Leia também: Pedras de gelo caem do céu em Cachoeiro e câmera registra tudo

De acordo com a Polícia Militar (PMES), um adolescente, de 17 anos, foi apreendido, no ato da comercialização de substâncias ilícitas para um homem, de 36 anos. Os militares econtraram 16 pinos de cocaína, totalizando 27,94 gramas, 26 pedras de crack, pesando 5,43 gramas, além de R$ 50,00 em espécie.

Durante patrulhamento realizado na Avenida Monte Castelo, bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim , policiais militares efetuaram a detenção de quatro indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na madrugada deste sábado (26).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui