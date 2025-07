Câmera entrega suspeito e polícia encontra mais do que esperava em cidade no Sul do ES

O suspeito foi conduzido ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cachoeiro de Itapemirim, com uso de algemas para garantir a segurança dos policiais e do próprio acusado. Ele foi levado sem apresentar ferimentos.

Durante a abordagem, foram encontrados com o suspeito o celular e o cartão furtados, além de um aparelho Samsung, três cartões bancários, R$ 92 em espécie e uma porção de entorpecente semelhante a cocaína. O suspeito confessou ser autor do furto em Muqui e admitiu também ter cometido um crime semelhante na cidade de Jerônimo Monteiro na semana passada.

Após revisar as imagens das câmeras de segurança, a vítima reconheceu o suspeito, um jovem de 21 anos, próximo ao local citado. A própria vítima realizou a contenção do suspeito até a chegada da polícia.

Na noite do último sábado (26), por volta das 21h15, a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de furtar um celular e cartões bancários em Muqui , no Espírito Santo. O flagrante ocorreu na Rua Vieira Machado, próximo a um hotel, ao lado de um posto de combustível.

