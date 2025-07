Carro roubado, arma de fogo e flagrante: confira como foi ação da PRF em Linhares

Na manhã de sexta-feira (25), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma caminhonete Mitsubishi/Triton e apreendeu uma pistola calibre 9 mm com 13 munições intactas, durante fiscalização de combate ao crime no km 152 da BR-101, em Linhares.

O veículo havia sido furtado na quinta-feira (24). A caminhonete era conduzida por um homem que alegou ter recebido o veículo como forma de pagamento de uma dívida no valor de R$ 220.000,00. Durante a abordagem, os policiais encontraram no interior do veículo uma pistola 9 mm, com 13 munições intactas, além de R$ 5.167,00 em espécie.

Leia também: Carro clonado é apreendido pela PRF na BR-101 em Linhares

O condutor afirmou que tanto a arma quanto o dinheiro eram de sua propriedade, mas não apresentou documentação que comprovasse o porte legal da arma de fogo.

Diante dos fatos, o homem, o veículo, a arma, a munição e o dinheiro foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Linhares, para os procedimentos legais cabíveis.