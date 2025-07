Cidades do Espírito Santo recebem alerta de ventos intensos

Em casos de urgência ou emergência, o Inmet orienta que a entrar em contato com Defesa Civil pelo telefone: 199.

Leia também: Fazenda de Cachoeiro está entre as mais sustentáveis do Brasil

Com grau de severidade de perigo potencial, o alerta terá início à 0h desta quinta-feira (31), até às 23h59 do mesmo dia, e prevê intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla.

O Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ) emitiu um novo alerta para várias cidades do Espírito Santo nesta quarta-feira (30), de ventos costeiros.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui