Comércio capixaba cresce e desempenho se destaca na região Sudeste

O comércio varejista do Espírito Santo voltou a se destacar no cenário nacional. Em maio, as vendas do setor cresceram 6,5% em relação ao mesmo mês de 2024, mantendo o estado na liderança entre os mercados do Sudeste e com desempenho superior à média nacional (2,1%). Além disso, o índice de volume de vendas chegou a 107 pontos, sendo o maior dos últimos 20 anos para o mês.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Quanto ao acumulado de janeiro a maio, o índice de crescimento aponta que as vendas capixabas foram 4,8% mais altas que no mesmo período de 2024. Esse resultado supera a média do Sudeste (1,7%) e do Brasil (2,2%), ou seja, o Espírito Santo cresceu mais do que o dobro da média nacional e quase três vezes mais que a média regional.

Segundo o coordenador de pesquisa do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, o resultado confirma o vigor da atividade varejista no estado. “A economia capixaba segue demonstrando um comportamento dinâmico e resiliente. O crescimento expressivo reflete o fortalecimento da demanda interna e o potencial de consumo das famílias, com perspectiva otimista de geração de emprego e renda”, avaliou.

Comércio capixaba

Entre os destaques do mês está o segmento de tecidos, vestuário e calçados, com aumento de 28,9% nas vendas em relação a maio de 2024, impulsionadas pelas campanhas do Dia das Mães. Já o setor de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos avançou 16,6%, seguido por equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (15,5%) e hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (4,1%). A expectativa é que maio tenha movimentado R$ 290,7 milhões, de acordo com relatório do Connect Fecomércio-ES a respeito da expectativa de vendas para o Dia das Mães, baseado em dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O indicador do varejo ampliado – que inclui vendas de veículos, materiais de construção e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo – também apresentou comportamento positivo, com alta de 3,4% no acumulado de janeiro a maio, acima das médias nacional e regional. O destaque ficou com o segmento de material de construção, com crescimento de 25,8% em relação a maio de 2024.

“O desempenho reforça o papel estratégico do Espírito Santo como uma das economias mais aquecidas e promissoras do país. O setor varejista capixaba tem sido motor importante da geração de renda, emprego e arrecadação estadual, mesmo diante de desafios”, destacou Spalenza.

Expectativa

A expectativa para o segundo semestre é de manutenção do ritmo de crescimento, impulsionado por datas comerciais, pelo fortalecimento do turismo regional e por políticas de estímulo ao consumo. “O cenário é de estabilidade com viés de alta. Com planejamento e inovação, os empresários têm conseguido manter o setor em rota de expansão”, completou o coordenador.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site portaldocomercio-es.com.br.

