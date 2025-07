Conta de luz mais cara em agosto: Procon dá dicas para gastar menos

A conta de luz vai pesar mais no orçamento a partir do mês de agosto. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou na última sexta-feira (25), a ativação da Bandeira Vermelha, no patamar 2, o que representa um acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos.

Pensando nos impactos desse reajuste no orçamento das famílias capixabas, o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) preparou algumas orientações práticas para ajudar a economizar energia e reduzir o valor da conta no fim do mês.

A mudança de bandeira acontece quando as condições climáticas não favorecem a geração de energia pelas hidrelétricas, exigindo o uso de fontes mais caras, como as termoelétricas. Isso aumenta os custos da produção e, consequentemente, reflete diretamente na conta do consumidor.

A gerente de atendimento do Procon-ES, Kariny Lobato, reforça que pequenas mudanças de hábitos fazem a diferença. “É importante que o consumidor acompanhe a conta de luz e se planeje. Reduzir o consumo neste momento significa pagar menos e, com isso, poder economizar para outras despesas essenciais”, destacou.

Confira algumas dicas para economizar energia: