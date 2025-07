Crime brutal: corpo com 14 facadas é encontrado em bairro de Linhares

Um homem foi encontrado morto na manhã deste sábado (26), no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O corpo apresentava sinais de violência praticada com arma branca, uma faca ou objeto similar.

No corpo da vítima, segundo populares, haviam cerca de 14 perfurações, a maioria concentrada nas partes íntimas. Moradores acionarem uma gauranição da Polícia Militar.

No local, havia grande quantidade de sangue. O homem não portava documentos de identificação e, portanto, sua identidade ainda não foi confirmada. A Polícia Civil também foi acionada para perícia e remoção do corpo.

O AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com as polícias Civil e Militar do Espírito Santo, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O texto será atualizado, caso haja retorno dos órgãos de segurança.