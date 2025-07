Escritora capixaba Lilian Menenguci inicia jornada literária pelo Brasil

Presença frequente em eventos literários, Lilian participou das últimas edições da Festa Internacional da Palavra, em Itaúnas, e da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, um dos maiores eventos literários da América Latina, onde lançou o livro ‘A pequena máquina de escrever’, com ilustrações da artista plástica Ana Laura Alvarenga.

O trabalho da autora também foi homenageado em Vitória: a biblioteca da Escola Municipal de Tempo Integral “Professora Eunice Pereira Silveira” (EMEFTI EPS), no bairro Tabuazeiro, leva seu nome. O Clube do Livro da Escola Municipal “Otto Ewald Júnior”, em Itararé, foi batizado como “Crianças Mágicas”, em alusão à obra da escritora.

Reconhecida por sua escrita sensível e poética voltada às infâncias, Lilian Menenguci é um dos principais nomes da literatura infantil produzida no Espírito Santo na atualidade. Ela é autora dos livros ‘Os medos de Lili’, ‘Casa de papel’, “A criança mágica’, ‘O mistério da bolinha de gude’, ‘A gente, às vezes, é assim’ e ‘A pequena máquina de escrever”, além de outros três audiolivros.

A participação no projeto ganha um significado especial nesta sexta-feira (25), Dia Nacional do Escritor e da Escritora. “Estar em um projeto tão importante exatamente nessa data torna o momento ainda mais marcante”, celebra Lilian Menenguci.

A escritora Lilian Menenguci passou a semana na Bahia, onde iniciou o “circuito de autores” do projeto Arte da Palavra 2025, promovido pelo Sesc. A capixaba representa o Espírito Santo na iniciativa nacional que busca fomentar a literatura brasileira, incentivar a formação de leitores e valorizar autores e suas obras. O próximo destino é o Rio Grande do Sul, em outubro.

