Motocicleta furtada é recuperada pela polícia em Guaçuí

Na noite desta sexta-feira (25), policiais militares do 3º Batalhão recuperaram uma motocicleta que havia sido furtada no dia anterior. A ação ocorreu por volta das 21h40min, durante patrulhamento de rotina realizado pela equipe, na Rua Bento Gomes de Aguiar, bairro São Miguel, em Guaçuí.

De acordo com a Polícia Militar (PM), policiais avistaram uma motocicleta Honda de cor vermelha, estacionada de forma suspeita. Após consulta no sistema, foi constatado que o veículo possuía restrição por furto, conforme o Boletim Unificado registrado em 24 de julho, no mesmo município.

Em depoimento à PM, o proprietário da motocicleta, relatou que havia estacionado o veículo em uma rua da cidade e, ao retornar no final da tarde, percebeu que a moto havia sido levada.

Diante da constatação, os militares realizaram a recuperação do veículo e providenciaram sua remoção ao pátio credenciado do Detran, onde ficará à disposição da Polícia Civil para os procedimentos legais e devolução ao proprietário. Ninguém foi detido no local.