GWM Brasil e ES discutem projetos e fortalecem parceria industrial

Na última quinta-feira (10), executivos da GWM Brasil se reuniram com o Governo do Espírito Santo para avançar em discussões sobre novos projetos e fortalecer a cooperação estratégica entre a empresa e o estado.

Participaram do encontro o governador Renato Casagrande, o vice-governador Ricardo Ferraço e o secretário de Desenvolvimento Sérgio Vidigal. Representando a GWM Brasil, estiverem presentes Andy Zhang, Presidente da GWM Brasil & México; Diego Fernandes, COO da GWM Brasil; Ricardo Bastos, Diretor de Assuntos Institucionais; e Way Chien, Diretor Financeiro.

Com foco em iniciativas de médio e longo prazo, a reunião abordou temas como mobilidade elétrica, atração de investimentos, exportações e infraestrutura logística. O Espírito Santo foi destacado como uma peça-chave na estratégia da GWM no Brasil, não apenas pelo potencial para novas parcerias, mas também por já desempenhar um papel essencial nas operações atuais da empresa.

Atualmente, todos os veículos GWM importados da China chegam ao Brasil pelo Porto de Vitória, por meio da operação logística conduzida em parceria com a Comexport, uma das maiores tradings do país. A escolha do Espírito Santo para esse processo se deve à eficiência logística, à localização estratégica e à infraestrutura portuária de excelência oferecida pelo estado.

“Nosso compromisso é com o desenvolvimento regional e a construção de uma operação sólida e sustentável no país. O Espírito Santo já é um parceiro estratégico em nossa logística atual e pode ganhar ainda mais relevância à medida que avançamos em direção à produção local e à exportação”, afirma Andy Zhang, Presidente da GWM Brasil & México.

Durante o encontro, a GWM também apresentou os avanços da fábrica de Iracemápolis (SP), que entrará em operação nas próximas semanas. A unidade será o centro da produção nacional da marca, com foco em nacionalização e no desenvolvimento local da cadeia de fornecedores.

“A reunião com a GWM foi muito positiva, pois a empresa já opera pelo Espírito Santo na importação de seus veículos. Essa presença da companhia é muito importante para nós. Ficamos muito interessados no planejamento da empresa em realizar outros investimentos para agregar valor às atividades realizadas no Estado. Colocamos a nossa equipe totalmente à disposição e montamos um grupo de trabalho para analisar os possíveis novos investimentos da empresa. Os incentivos fiscais, a organização do Estado e a credibilidade que conquistamos são fundamentais para atrair novos empreendedores para o nosso Estado e mais oportunidades para os capixabas”, explica o governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande.

A infraestrutura logística do Espírito Santo foi amplamente discutida durante a reunião, sendo considerada uma aliada estratégica tanto para o abastecimento atual quanto para os planos futuros de exportação.

“Essa aproximação reforça o compromisso que temos em criar oportunidades e desenvolver o Espírito Santo. A atração de boas empresas é estratégica e promissora. Estivemos com os executivos da GWM na China, em São Paulo e aqui em nosso estado. Temos um Estado organizado, com segurança jurídica, com capacidade real de investimento e com incentivos interessantes para estimular os empreendedores. Vamos trabalhar para a empresa ampliar operações e presença em terras capixabas e isso, sem dúvida alguma, vai se traduzir em mais e melhores oportunidades de empregos e renda à nossa gente. Isso que é trabalho de governo”, declara Ricardo Ferraço, vice-governador do Espírito Santo.