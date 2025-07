Marataízes sedia 1º Festival de Jongo e Caxambu do Vale

No próximo sábado (2), Marataízes sediará o I Festival de Jongo e Caxambu do Vale do Itapemirim. O evento acontecerá a partir das 15 horas, no Centro de Convivência Renascer, reunindo grupos tradicionais de diversas regiões do Espírito Santo e exaltando a riqueza das danças, cantos e saberes transmitidos de geração em geração.

A programação terá início com a composição da mesa de autoridades e, como marco de fé e tradição, será celebrada uma missa afro-brasileira presidida pelo Padre Roberto Luís Ferreira, vigário da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, de Divino de São Lourenço e Ibitirama, da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Na abertura, haverá também uma homenagem especial aos familiares da Mestra Astrogilda Ribeiro dos Santos (in memoriam), reconhecida por sua dedicação à preservação do congo no norte do Estado.

Entre as apresentações culturais confirmadas, destacam-se: Grupo Jongo de Memória de Marataízes – Maria Preta e Zé Porto, Dança do Ventre com Snujs, Folia de Reis São Sebastião, Grupo de Congo Panela de Barro, Grupo de Dança Holland Dans, Escola de Capoeiragem de Bom Jesus do Norte, Grupo Folclórico Português “Os Brandarinos”, Capoeira da Apae de Marataízes e Grupo Jongo Pátria Mãe Brasil.

Além disso, alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Presidente Kennedy participarão do festival como atividade educativa e aula de campo, integrando as vivências culturais à grade curricular.

Para a produtora cultural e idealizadora do projeto, Bárbara Pérez, o festival representa um marco histórico para Marataízes e o Espírito Santo: “Manter viva a nossa raiz ancestral e defender a diversidade é manter acesa a chama afrodescendente que devemos cultuar. O festival celebra a memória dos mestres, a força das comunidades e a beleza da cultura popular, incentivando as novas gerações a valorizarem suas origens”, destaca.

O evento, que conta com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio da Secretaria da Cultura (Secult), é uma realização da Academia Marataizense de Letras, com produção de Bárbara Pérez e apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação de Marataízes.

