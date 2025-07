Mariana Coelho lança primeiro álbum da carreira nesta quinta (31)

Mariana Coelho apresenta seu primeiro álbum, 100% autoral, nesta quinta-feira (31). A cantora capixaba lança Ecos do Desejo, gravado na VVS Studio, em Vila Velha, e estará disponível nas principais plataformas de streaming. Com produção musical de Sig no Beat, o trabalho tem sete faixas. A mixagem é de Mateus Fiorussi, Caio Luke e Tiago Djordjevic, e a masterização de Pedro Peixoto.

“O sentimento é uma mistura intensa de ansiedade, gratidão e felicidade. Sinto que consegui colocar o meu máximo nesse projeto, e ainda estou totalmente mergulhada no processo. É uma correria boa, cheia de aprendizado. É muito especial poder participar de cada etapa, mesmo sendo desafiador”, conta Mariana Coelho.

Leia também: ‘Lendas do Caparaó’ ganham vida em livro lançado em Guaçuí

Para a realização do álbum Ecos do Desejo, Mariana Coelho contou com a direção vocal de Fred Nery, vocalista da banda Macucos. A parte instrumental ficou por conta de Sig no Beat e Gabriel Rocha.

“Produzir esse álbum foi uma jornada intensa e transformadora. Desde as composições até a escolha de cada detalhe visual, participei ativamente de tudo. Sendo independente, precisei aprender a equilibrar várias funções, como a de artista, produtora, gestora… Mas ao mesmo tempo, isso me permitiu imprimir a minha identidade por completo no projeto”, avalia Mariana Coelho.

Em maio, cantora iniciou o trabalho de divulgação do álbum, com o lançamento do single Bem Bem. No mês seguinte foi a vez da faixa Tarde.

“Ter construído esse trabalho com os recursos que tenho e com uma equipe local, de forma tão próxima e verdadeira, me fez crescer muito como artista e como pessoa”, afirma a cantora, que é natural de Vila Velha.

Agora, Mariana Coelho planeja seus próximos passos e faz reflexões. “Como é meu primeiro álbum, e sendo uma artista independente, gravando e produzindo tudo no meu estado, é um marco muito importante e único na minha trajetória. Estou vivendo cada detalhe com o coração aberto”, disse.

“Com o álbum no mundo, meu maior plano agora é levar essas músicas para o palco. Quero muito fazer meu primeiro show totalmente autoral, com a energia do público, sentir de perto a troca com quem me ouve. Estou com saudade de cantar ao vivo, de ver as pessoas se conectando com o que escrevi, recebendo mensagens, ouvindo os feedbacks. Esse contato direto é o que mais me anima nesse novo ciclo”.