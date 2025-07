Moradores da Serra têm novidade no transporte coletivo; confira

Os usuários da linha 803 (Pitanga / T. Laranjeiras via Barcelona) agora têm novas linhas do Sistema Transcol para realizar integração temporal. A medida vem para facilitar o acesso dos passageiros a outras localidades da Serra, como Serra Sede, Terminal Carapina e Civit. A nova medida busca diminuir o tempo de viagem daqueles que acessam tais localidades e garantir maior agilidade e o menor trajeto possível aos passageiros.

Para os usuários que desejam ir em direção a Serra Sede ou terminal Carapina, 15 linhas estarão disponíveis para realizar a integração, já para os passageiros que vão sentido Civit, serão 21 linhas contempladas com a integração temporal.

Todas as linhas têm o tempo de integração de 1h30 minutos, que começa a ser contado após o 1º embarque em um ônibus do Transcol ou terminal.

No site da Ceturb-ES é possível consultar todas as integrações temporais que já são realizadas. Basta clicar no banner do Integra GV, que fica no carrossel, no alto da página, digitar a linha do seu ônibus e verificar com quais outras linhas ele tem conexões.