Motocicleta furtada é recuperada e suspeito preso em Castelo

O suspeito foi conduzido para a delegacia local, onde serão tomadas as medidas cabíveis. A motocicleta foi devolvida à vítima.

Após receber informações, policiais do 9º Batalhão realizaram um patrulhamento pela região. Um jovem, de 25 anos, foi encontrado conduzindo o veículo.

De acordo com os militares, a vítima comunicou o furto de sua motocicleta, modelo Honda CG 125 Fan, preta, ocorrida na Avenida João Bley, no centro da cidade.

A Polícia Militar recuperou uma motocicleta furtada e prendeu o suspeito do crime, nesta sexta-feira (25), no município de Castelo .

