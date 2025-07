Mulher é golpeada a facão em cidade no Sul do ES

Uma mulher foi atacada com um facão pelo companheiro na manhã deste domingo (27), no Centro de Atílio Vivácqua. De acordo com a Polícia Militar (PMES), o crime ocorreu por volta das 9h30, na Rua João Carlos Barros.

Uma guarnição foi acionada e se deslocou até o endereço. No local, os militares encontraram a vítima, uma jovem de 25 anos, que relatou ter sido ferida durante uma briga com seu companheiro, um homem de 39 anos.

Segundo a vítima, o homem havia saído para comprar pão e, ao retornar, começaram a discutir devido à demora. Alterado, o suspeito pegou um facão e golpeou a mão da companheira, atingindo o dedo esquerdo. Ainda ameaçou cortar a cabeça e a barriga da mulher, que conseguiu segurar a mão dele e impedir novos ataques.

O ataque foi presenciado pelo filho do casal, de apenas quatro anos de idade. A vítima ainda afirmou que, ao dizer que chamaria a polícia, o agressor fugiu do local, tomando rumo ignorado. A polícia realizou buscas nas redondezas, mas não localizou o suspeito até o momento da publicação desta matéria.

A vítima foi levada pela guarnição ao Hospital Andrea Cansian. De acordo com o médico que prestou o atendimento, não há risco de perda do dedo atingido.