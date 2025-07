Onda de roubos assusta moradores e comerciantes em Marataízes

Os constantes roubos que vêm acontecendo no município de Marataízes tem deixado moradores e comerciantes assustados, uma vez que, mesmo havendo a detenção dos suspeitos pela polícia e Guarda Municipal, muitos são soltos após audiência de custódia.

O medo e o temor foram expostos pelo gestor empresarial e atual secretário Municipal de Cultura, Breno Nilregi, que, após ter um dos seus estabelecimentos comerciais arrombado, usou a sua rede social para denunciar a insegurança.

“Ontem (dia 30.06) eu fui acordado com uma notícia péssima. A padaria da Cidade Nova, Nilregi, tinha sido arrombada. E parece que isso tá começando a se tornar normal aqui em Marataízes. Juliana Móveis foi arrombado. Teve uma outra loja na Barra. Eu acho que são duas lojas na Barra. Casas, né?”, afirmou.

Impunidade

De acordo com o gestor empresarial, o prejuízo foi de quase R$ 10 mil. Apesar da perda financeira, ele aponta a impunidade como maior problema .

“Mas o maior problema não é esse. A polícia prende os bandidos. A Guarda Municipal, sempre prestativa, fazendo um excelente trabalho. O secretário me ligou. Policiais me ligaram. Fizeram o trabalho. Estão correndo atrás. Já identificaram os bandidos que fizeram isso. Porém, qual é o grande problema? A polícia faz o trabalho. A guarda municipal faz o trabalho. Prende o bandido. Mas quando ele bate lá na delegacia, ele é solto”, desabafou Nilregi.

A Polícia Civil informa que o caso continua sob investigação pela Delegacia de Polícia de Marataízes, que está empenhada em identificar e responsabilizar os suspeitos.

“Eu não sei o que acontece na nossa justiça, que bandido não é preso. É por isso que eles fazem isso. É por isso que eles vão no comércio da gente, na casa da gente e entram, colocando a nossa família em risco. Porque eles sabem que quando bater na delegacia, dependendo da situação, o cara fica uma semana e é solto. Responde em liberdade. Fica um mês, fica três meses”, ressaltou o gestor empresarial.

A população tem o canal do Disque-Denúncia (181) à disposição para reportar qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que auxiliem as autoridades na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e está disponível em todos os municípios do Estado.