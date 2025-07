Passaporte bloqueado? Senador do ES vai aos EUA e surpreende STF

O senador capixaba Marcos do Val (Podemos) viajou aos Estados Unidos durante o recesso parlamentar, contrariando determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele saiu do Brasil por Manaus, com o passaporte diplomático. A viagem de do Val foi noticiada inicialmente pelo portal Uol.

Em agosto do ano passado, Alexandre de Moraes determinou a apreensão dos passaportes de Marcos do Val, inclusive o diplomático, e o bloqueio de R$ 50 milhões de sua conta, no âmbito de um inquérito aberto pela Polícia Federal para apurar ofensas e ataques contra investigadores da instituição.

A PF cumpriu mandados em endereços do senador em Vitória, com objetivo de apreender o passaporte diplomático. No entanto, o documento não foi retido, porque estaria no gabinete de Do Val, em Brasília.

Em 15 de julho, do Val encaminhou um pedido ao STF para viajar com a família a Orlando. No dia seguinte, Moraes negou o requerimento. Segundo Moraes, não existe motivo para revogar as medidas cautelares, já que a investigação da qual do Val é alvo ainda está em curso.

Por meio de nota enviada ao g1, o parlamentar afirmou que viajou “com toda a documentação diplomática e consular plenamente regular” e disse que a saída do país foi informada antecipadamente ao STF, ao Ministério das Relações Exteriores e ao Senado Federal.