Pinheiros: Casagrande entrega obras e anuncia novos investimentos

O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), esteve, nesta sexta-feira (25), em Pinheiros, na microrregião Nordeste, para fazer a entrega de obras e anunciar novos investimentos no município. Foram inauguradas uma quadra poliesportiva e o recapeamento asfáltico de 34 ruas da zona urbana. Casagrande anunciou o início dos serviços de macrodrenagem e pavimentação de ruas e a construção de praça, além de convênio para aquisição de caminhão poliguindaste e caçambas estacionárias.

“É mais investimento para o extremo norte do nosso Estado. Ontem estivemos em São Mateus e hoje com diversas entregas em Pinheiros. Um governo organizado consegue transformar a vida das pessoas e é isso que temos feito nos 78 municípios capixabas. Sabemos que não tem como fazer tudo o que as pessoas pedem, mas a cada vinda fazemos aquilo que podemos. São ações importantes que vão impactar diretamente a vida dos moradores. E queremos isso: realizar sonhos e transformar vidas”, afirmou o governador.

Leia também: Governo anuncia melhorias em rodovia e mais investimentos em Pinheiros

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), realizou o recapeamento asfáltico e sinalização de 34 ruas da zona urbana, com investimento de R$ 4,9 milhões. As intervenções contemplaram mais de 10 mil metros lineares de vias, com aplicação de 68 mil metros quadrados de asfalto em CBUQ, além da revitalização completa da sinalização horizontal e vertical.

Além da entrega, o Governo do Estado firmou um novo convênio com a Prefeitura de Pinheiros, no valor de R$ 928 mil, destinado à aquisição de um caminhão poliguindaste e caçambas estacionárias. O objetivo é fortalecer a coleta de resíduos e a limpeza urbana da cidade.

“Essa entrega representa mais do que asfalto e sinalização. É um símbolo de cuidado com as pessoas e com o desenvolvimento urbano. E a assinatura de mais um convênio mostra que seguimos juntos, construindo um Espírito Santo mais justo e bem estruturado, município por município”, pontuou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares.

Na área do esporte e do lazer, o governador Renato Casagrande inaugurou a quadra poliesportiva de Vila Fernandes e deu a Ordem de Serviço para a construção de uma praça no bairro Jerusalém. A obra da quadra foi realizada pelo Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport) e do Departamento de Edificações e de Rodovias (DER). O investimento na construção do espaço esportivo foi de R$ 922 mil.

A praça conta com aproximadamente 540 metros quadrados de área construída, estrutura metálica com cobertura em telha termoacústica e fechamento lateral que reduz a incidência de luz solar, proporcionando mais conforto térmico aos usuários. A pavimentação em bloco intertravado conecta a quadra à via pública, garantindo acessibilidade. O espaço foi projetado para a prática de futebol de salão, basquete e vôlei, fortalecendo a oferta de equipamentos esportivos de qualidade para a população de Vila Fernandes.

Já a nova praça do bairro Jerusalém conta com investimento de R$ 505 mil, por meio de convênio entre o Governo e a Prefeitura Municipal. O equipamento terá uma área total de 663,78 metros quadrados e contará com quadra de futebol cercada com alambrado, playground com areia e brinquedos, quiosque com mesas de jogos, área para eventos, pista de caminhada, bancos de concreto com assento em granito, iluminação com postes de LED e paisagismo com canteiros e arbustos, criando um ambiente agradável e acolhedor para a convivência comunitária.

“O nosso compromisso é levar o esporte e o lazer para perto das pessoas, por meio de espaços modernos e bem equipados. Essas obras vão muito além da estrutura: representam mais qualidade de vida, saúde e integração social para todas as faixas etárias. Tudo isso só é possível porque temos um Governo organizado, com as contas em dia e capacidade de investimento, além de um governador municipalista, que compreende a importância de aplicar esses recursos nos municípios capixabas”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Mais investimentos

Ainda durante a agenda, o governador do Estado autorizou o início das obras de construção de galerias de macrodrenagem e pavimentação em seis ruas e uma avenida em três bairros do município de Pinheiros. A obra será executada pela Prefeitura Municipal com repasse estadual de R$ 22,7 milhões, oriundos do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas.

A macrodrenagem vai propiciar o escoamento das águas pluviais, visando à redução dos alagamentos especialmente na região central da cidade. As intervenções incluem a construção de 1,6 quilômetros de galerias com Bueiro Simples Tubular em Concreto (BSTC), entre outras medidas. Já em relação à pavimentação, a obra contempla 22.570 metros quadrados de pavimento em blocos de concreto e 2.507 metros quadrados de recomposição de asfalto.

Serão contempladas as ruas Atílio Vivácqua, Eurico Rezende, Gil Veloso e General Rondon e a Avenida Setembrino Pelissari, no Centro de Pinheiros. No bairro Colina, a rua contemplada será a João Emanuel Gagno, e no bairro Canário, a rua Carlos Castro. As áreas de intervenção foram classificadas como de risco médio (R2), de acordo com o Serviço Geológico do Brasil e a Defesa Civil Municipal.

“O investimento resultará na redução dos transtornos causados por enchentes e alagamentos decorrentes de fortes chuvas, propiciando o escoamento rápido das águas superficiais, que após captadas pela rede de macrodrenagem serão direcionadas para o Córrego Jundiá. Assim, o Governo do Estado, em parceria com a gestão municipal, vai minimizar o risco para a população, além de contribuir com a melhoria no tráfego de veículos na cidade”, explicou a secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso, gestora do Fundo Cidades.