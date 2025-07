Programa gratuito que apoia startups capixabas abre inscrições para novo ciclo de aceleração

Para estimular o empreendedorismo inovador no país, o Funses 1, produto com recursos do Fundo Soberano do Espírito Santo, acaba de abrir inscrições para uma nova turma do programa gratuito que apoia startups capixabas por meio de mentorias e aceleração digital. As inscrições vão até o dia 11 de agosto.

Com foco no estímulo do crescimento econômico, a geração de empregos qualificados e a diversificação da economia do Estado, o Funses 1 é supervisionado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes). A gestão da iniciativa fica por conta da Quartzo Capital, garantindo a estratégia de investimento e acompanhamento das startups e a ACE Ventures, referência nacional em inovação e apoio a startups em crescimento, faz a execução da jornada de aceleração.

A Aceleração com Investimento oferece uma trilha de aulas especializadas, abordando temas essenciais e aprofundados como marketing, vendas, jurídico, financeiro, gestão de pessoas e muito mais. Além disso, conta com acompanhamento personalizado para cada negócio e acesso a uma rede de benefícios e descontos exclusivos com parceiros.

O programa busca startups de todo o Brasil que tenham potencial de escalar soluções inovadoras para desafios reais do mercado. As selecionadas recebem aceleração personalizada, acesso a uma rede qualificada de mentores, conexões com mercado e investidores — além de investimento de até R$ 800 mil por startup, com possibilidade de aportes subsequentes.

As inscrições vão até o dia 11 de agosto e podem ser feitas pelo site oficial da ACE. O processo seletivo inclui análise de perfil, entrevistas e avaliação de aderência ao modelo de aceleração com investimento.

Sobre o Funses1

O Funses 1 é uma iniciativa do Fundo Soberano do Espírito Santo, criado para fomentar o desenvolvimento do ecossistema de inovação capixaba por meio do apoio a startups e negócios de base tecnológica. Seu objetivo é estimular o crescimento econômico, a geração de empregos qualificados e a diversificação da economia do Espírito Santo.

Sobre a Quartzo Capital

A Quartzo Capital é o resultado da fusão de três empresas de destaque em serviços financeiros. Com R$ 1,4 bilhão em ativos sob gestão, a gestora oferece um portfólio abrangente de serviços nas áreas de Asset Management, Venture Capital, Wealth Management, Corporate Finance e Real Estate.

A trajetória de sucesso da Quartzo Capital inclui a reestruturação de R$ 460 milhões em dívidas e a construção de um portfólio diversificado com mais de 60 startups, que juntas têm um valor de mercado superior a R$ 4 bilhões. A gestora é também sócia de dezenas de companhias listadas na bolsa de valores, demonstrando sua ampla expertise e acumulando cases de sucesso com investimentos em empresas de diferentes segmentos e tamanhos.

Sobre a ACE

A ACE é uma iholding que atua primariamente como aceleradora, venture builder e venture capital especializado em early stage. A holding conta também com verticais de consultoria de inovação, educação, finanças, boutique de M&A e gestora para transações via corporate venture capital. Fundada em 2012 pelos empreendedores seriais Pedro Waengertner e Mike Ajnsztajn, a ACE já acelerou mais de 150 startups, concluindo o exit de 27 dessas empresas.

Saiba mais e inscreva-se: https://aceventures.com.br/aceleracao-funses/

Com informações da Ace Ventures.Informações sobre o Funses 1:

www.bandes.com.br/fip

www.fundosoberano.es.gov.br