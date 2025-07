Vacinação antirrábica acontece neste sábado (26) em Viana

Mais uma oportunidade de cuidar da saúde dos nossos fiéis companheiros! A Prefeitura de Viana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), segue neste sábado (26) com a campanha de vacinação antirrábica voltada para cães e gatos nas localidades rurais do município.

As equipes de profissionais da saúde animal percorrerão as seguintes comunidades: Formate, Perobas, Jucuruaba, Mamoeiro, Araçatiba, Barra do Rio, Ladeira grande, Jucu e Tanque. Além disso, a vacina antirrábica é oferecida de forma gratuita e é a forma mais eficaz de prevenir a raiva, contribuindo para o bem-estar dos animais e para a saúde pública.

O que é vacinação antirrábica?

A vacinação antirrábica é uma medida preventiva essencial para proteger cães e gatos contra a raiva, uma doença viral grave que também pode transmitir aos seres humanos. A imunização regular é a forma mais eficaz de evitar surtos da doença e garantir a saúde pública.

Como a raiva é a transmissão da raiva?

O vírus da raiva é geralmente transmite-se pela mordida, arranhão ou lambedura de animais infectados. Ele ataca o sistema nervoso central e, quando os sintomas aparecem, a doença é quase sempre fatal, tanto para animais quanto para pessoas.

Importância da vacinação

A vacina antirrábica é segura, eficaz e gratuita durante campanhas públicas. Ela cria uma barreira imunológica no animal, impedindo que o vírus se espalhe na comunidade. Por isso, vacinar seu pet é um ato de amor e responsabilidade.

Quando vacinar?

Cães e gatos devem receber a primeira dose da vacina antirrábica aos 3 meses de idade. Contudo, depois, a aplicação deve ser feita anualmente, sem exceção, mesmo que o animal não tenha contato com a rua ou outros bichos.