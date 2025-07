Viana promove 1ª Conferência de Políticas para as Mulheres

A Prefeitura de Viana, por meio da Secretaria de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), convida todas as vianenses para a 1ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, que será realizada no próximo dia 28 de julho, das 8h às 17h, no Centro Multiuso É Pra Já, em Marcílio de Noronha.

Com o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas”, a conferência visa promover a discussão e o fortalecimento das políticas públicas voltadas para a promoção da igualdade de gênero e a defesa dos direitos das mulheres em nosso município.

O evento também será uma oportunidade para eleger as cinco mulheres que representarão o município na etapa estadual da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, assim construindo propostas que ajudam a tornar Viana uma cidade cada vez mais justa, inclusiva e acolhedora para todas.

As interessadas em participar devem se inscrever pelo link.

PROGRAMAÇÃO:

08h às 09h – Credenciamento e café da manhã.

09h – Abertura Oficial

• Composição da Mesa de Abertura

• Execução do Hino Nacional e do Hino de Viana

• Apresentação Cultural – Grupo Carinhoso

• Pronunciamentos da Mesa

09h45 – Plenária para análise e aprovação do Regimento Interno

10h – Palestra Magna

11h30 – Debate

12h às 13h – Almoço

13h15 – Apresentação Cultural – APAE Viana

13h30 às 14h30 – Grupos de Trabalho por Eixo e elaboração de propostas

15h – Plenária para análise, discussão e aprovação das propostas dos Grupos de Trabalho

16h – Eleição de Delegados para a Conferência Estadual

17h – Encerramento, entrega dos certificados, avaliação e café da tarde