VÍDEO: Casagrande entra na trend e ensina receita do 'morango do amor'

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), entrou na trend do momento e sua tradicional receita de sexta-feira, foi o ‘morango do amor’, sensação na internet nos últimos dias.

O doce caiu nas graças dos brasileiros e só se fala disso. Ele é uma mistura do doce junino maçã do amor com o morango. Com seu brilho vermelho característico e sabor adocicado, essa guloseima encanta adultos e crianças.

Leia também: Receita “morango do amor”: como fazer doce que viralizou nas redes

Casagrande, já conhecido por suas publicações de sexta-feira, revolveu arriscar na receita e mostrou aos seus seguidores como preparar o famoso doce.

“Morango do amor! Gente essa é a receita mais pedida e mais aguardada. Quem aí já experimentou salva e me conta como ficou”, escreveu o governador.

A públicação imediatamente foi inundada de comentários dos seguidores, que se divertiram e aprenderam a receita.

Veja o vídeo do governador!